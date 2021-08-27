МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Звонок из ритуального агентства сразу после кончины родственника – это плохой признак, и об этом нужно предупреждать всех, заявил в интервью радио Sputnik руководитель Национального центра развития похоронного дела Павел Уланов. В России подорожала похоронная атрибутика

По его словам, соглашаться на услуги такой фирмы – значит, потерять десятки тысяч рублей.

"В первую очередь надо самих людей информировать, потому что многие о своих правах просто не знают. Надо широко доводить до людей, что если к вам в инициативном порядке обратились представители ритуальных фирм, то это значит, что информация о вашем умершем была продана. То есть из-за этого ваш чек будет на 20-30 тысяч дороже", – объяснил Уланов.

Он добавил, что торговля информацией – это "бич" похоронной отрасли с момента распада СССР. "Как это началось в 90-х, так и продолжается. Эксперты называют чуть ли не до двадцати источников утечки информации. В этой схеме и какие-то зеркальные сервисы, и полиция, и врачи, и служба трупоперевозки, и кого там только нет", – отметил эксперт.

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