МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. К осени шанс подешеветь есть у билетов на внутренние российские курортные направления, рассказал в интервью радио Sputnik независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев. Россия увеличивает количество рейсов на курорты Египта

"Кончается сезон отпусков, кончается туристический сезон, да и погода будет уже не такая хорошая, чтобы был вал туристов. Возможно, что и они не подешевеют из-за закрытых границ, но шанс снижения цен на билеты есть. Это не стопроцентный шанс, но он есть", – сказал эксперт.

По его мнению, самые популярные среди россиян зарубежные направления – Турция и Египет – осенью будут показывать разнонаправленную динамику цен.

"Турция, может быть, подешевеет, но тут зависит от того, как они справятся с последствиями пожаров, которые у них случились. А Египет вряд ли будет дешеветь, поскольку осенью туда самое время ехать. В лучшем случае билеты останутся на том уровне, что есть сейчас, но мне кажется, что они будут дорожать. Сейчас там слишком жарко, поэтому дешевые билеты, но осень – это египетский сезон", – заключил Яковлев.

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