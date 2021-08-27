МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Решение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва — Нижний Новгород" должны принять в 2022 году, оно будет зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. Путин рассказал о проекте модернизации Нижнего Новгорода

"Мое личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то, конечно, нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга. Надо, конечно, строить скоростные поезда на юг", — сказал он.

По словам зампреда правительства, в случае, если доходная база ФНБ будет позволять, кабмин внесет предложение о возобновлении проекта.

"До Нижнего минимум ВСМ нужно доводить. Решение будет принято в 2022 году, в зависимости от состояния ФНБ", — сообщил Хуснуллин.

С просьбой вернуться к теме строительства высокоскоростной железной дороги "Москва — Нижний Новгород" обратился к президенту России Владимиру Путину губернатор Нижегородской области в ходе празднования 800-летнего юбилея столицы региона.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ "Москва — Казань" стоимостью около 1,7 триллиона рублей, ее пилотным этапом должна была стать организация движения до Нижнего Новгорода на участке "Москва — Гороховец".

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