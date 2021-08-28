МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. На фоне не очень хорошего урожая картофелеводы просят торговые сети не отказываться от более мелких клубней картофеля, тогда как ретейлеры хотели бы реализовывать картофель определенного размера. Об этом радио Sputnik рассказал председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. В магазинах может появиться "огурец эконом"

По его словам, больше мелкого картофеля идет потому, что урожай собирается немножко позднее, чем обычно, — на три недели.

Ранее глава Картофельного союза Татьяна Губина рассказала, что нефасованный крупный картофель предложили частично заменить упакованными мелкими клубнями "эконом класса". По данным сельхозпроизводителей, если в прежние годы клубни размером от 55 миллиметров занимали в составе урожая до 80%, то в этом сезоне их может оказаться лишь 50%.

Карпов отметил, что торговые сети, ориентируясь на запросы покупателей, предпочитают картофель определенного размера.

"Когда покупатель приходит в магазин, преимуществом явно пользуется картофель крупнее среднего размера. Мелкий размер люди, как правило, предпочитают не брать, только если изначально не предполагают как-то его использовать, например, в круглом виде", – сказал Карпов.

Он считает, что если предлагать мелкий картофель по низкой цене, то это может привлечь покупателей.

"Низкая цена в любом случае привлекает покупателей, потому что режим экономии присутствует у большинства россиян", – сказал эксперт.

Пойдут ли ретейлеры навстречу сельхозпроизводителям, зависит от среднего размера картофеля, который появится на рынке после сбора урожая, добавил он.

"Думаю, что все в вопросе предложения. Ретейлерам все равно нужно насыщать полочное пространство. Если не будет картофеля соответствующего калибра, размерности, то для ассортимента будет браться и иное предложение", – предположил Карпов.

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