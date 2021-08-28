МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Хранение личных вещей в подъезде многоквартирного жилого дома чревато штрафом из-за возможного нарушения правил пожарной безопасности, сообщили опрошенные РИА Недвижимость юристы. 

Собака на поводке. (с) vplate.ru

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Собственникам квартир принадлежат на праве общей долевой собственности места общего пользования в доме, среди которых лестничные клетки и коридоры в подъезде, напомнил адвокат бюро Asterisk Родион Ларченко. Доля в праве собственности на такие помещения пропорциональна площади квартиры.

Однако хранить личные вещи в подъезде не стоит, предупредил партнер юридической компании "Генезис" Василий Сосновский, так как это чаще всего нарушает правила пожарной безопасности.

"Эти правила запрещают устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель или горючие материалы", — сказал юрист.

Кроме того, по его словам, запрещено размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы.

"В случае захламления мест общего пользования граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Нарушение, не повлекшее каких-либо серьезных последствий, влечет наказание в виде штрафа: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей", — проинформировал Сосновский.

Он уточнил, что есть и нюансы. Например, если в подъезде хранится велосипед, а ширина коридора больше 1,2 метра, то такое расстояние признается достаточным для эвакуации более 50 человек.

"Но формально вы по-прежнему будете считаться нарушителем, так как в действующих правилах нет никаких исключений для велосипедов или малогабаритных вещей", — отметил Сосновский.

Судебная практика знает случаи, когда жильцов по иску соседей или управляющей компании обязывали освободить места общего пользования от личных вещей, напоминает Ларченко. Если жилец устанавливает в подъезде крупногабаритные шкафы или ограничивает вход в какую-то его часть, то суд может обязать его демонтировать такой шкаф или ограждение.

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