МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин увеличил долю прямого владения в компании с 0,1273% до 0,1288%, говорится в ее сообщении. "Роснефть" решила воспользоваться европейскими ценами на газ

"Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился: Сечин Игорь Иванович… Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения: 0,1273%… Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения: 0,1288%", — сказано в сообщении.

Изменение произошло 31 августа.