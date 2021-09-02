ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Власти знают, как вызвать новый рывок в привлечении инвестиций на Дальний Восток, после Восточного экономического форума это будет сделано, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Объем инвестиций за последний год составил полтриллиона. Это значит, что приходят новые и новые инвесторы. У нас был небольшой спад в 2020 году, но мы с Алексеем Олеговичем (Чекунковым, главой Минвостокразвития) подробно обсуждали, могу сказать, что знаю, как сделать так, чтобы возник новый рывок в привлечении инвесторов на Дальний Восток. Мы это сразу после форума сделаем", — сказал полпред, выступая на ВЭФ

Он отметил, что инвесторы, которые приходят раньше, получают преимущества.

"Здесь как всегда: чем раньше приходишь, тем шире горизонт возможностей. Но говорить о том, что на Дальнем Востоке заняты все места и негде работать, было бы неоправданно. Нам ещё работать и работать, чтобы использовать потенциал ДФО максимально", — добавил он.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.