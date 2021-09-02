ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Комиссия по справедливой торговле Японии прекращает расследование в отношении Apple после того, как американская компания пообещала разрешить разработчикам снабжать приложения для чтения, реализуемые через систему App Store, ссылками на собственные интернет-ресурсы, сообщила Apple. Эксперт ждет роста биткоина до $50 тысяч в ближайшие недели

Несмотря на то, что претензии высказывались применительно к японскому рынку, компания обещает, что нововведение будет носить глобальный характер.

"Сегодня компания Apple объявила о грядущем обновлении App Store, которое позволит прекратить расследование Комиссии по справедливой торговле Японии (JFTC). Разработчики приложений для чтения смогут добавлять в свои приложения ссылку на собственный веб-сайт, где у пользователей будет возможность создать учетную запись и управлять ею", — говорится в релизе.

Изменения вступают в силу с начала следующего года.

Приложения для чтения (ридеры) позволяют читать, прослушивать и просматривать контент, приобретённый пользователем, оформлять подписки на электронные версии журналов, газет и книг, а также на аудио-, видеоматериалы и музыку.