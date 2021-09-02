"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus ещё нет, но есть интерес
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Твердых контрактов на вертолеты "Ансат" с салоном Aurus ещё нет, но интерес есть, в том числе зарубежных заказчиков, сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"На Aurus твердых заказов нет, мы ведем маркетинговую работу… Есть (интерес — ред.), и зарубежные заказчики обращают внимание", — сказал Богинский.
Он уточнил, что среди таких зарубежных заказчиков — страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
"Основной вопрос для продвижения техники за рубеж — её валидация, чтобы российские авиационные власти с различными государствами подписали или рабочие процедуры, или полноценные соглашения о летной годности, чтобы нам, производителям и разработчикам, упростить доступ на зарубежные рынки", — добавил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/business/20210902/834583250.html