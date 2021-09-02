ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Твердых контрактов на вертолеты "Ансат" с салоном Aurus ещё нет, но интерес есть, в том числе зарубежных заказчиков, сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"На Aurus твердых заказов нет, мы ведем маркетинговую работу… Есть (интерес — ред.), и зарубежные заказчики обращают внимание", — сказал Богинский.

Он уточнил, что среди таких зарубежных заказчиков — страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

"Основной вопрос для продвижения техники за рубеж — её валидация, чтобы российские авиационные власти с различными государствами подписали или рабочие процедуры, или полноценные соглашения о летной годности, чтобы нам, производителям и разработчикам, упростить доступ на зарубежные рынки", — добавил он.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.