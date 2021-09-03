ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Единую платформу для государственной кадастровой оценки представят в 2024 году, сообщил РИА Недвижимость на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Росреестра Олег Скуфинский. Счетная палата просит доступ к данным ЕГРН

По его словам, в настоящее время регионы рассчитывают кадастровую стоимость на основе различного программного обеспечения, из-за чего итоговая стоимость ряда объектов недвижимости в среднем по России корректируется на 30%.

"Разработку платформы начнем в первой половине 2022 года, а сам сервис будет представлен в 2024 году", — сказал Скуфинский.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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