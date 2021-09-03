ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Рост грузоперевозок по Северному морскому пути после 2035 года может превысить 250 миллионов тонн, сказал глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая на сессии Восточного экономического форума. "Росатом" ждет закладки в 2022 году еще двух ледоколов типа "Арктика"

"Предварительные оценки нам говорят, что мы можем удвоить перевозки по Северному морскому пути в горизонте до 2030 года, а после 2035 года выйти на сумму грузопотоков по большому северному морскому пути до 250 миллионов тонн", — сказал он.

На сессии было отмечено, что удвоение грузоперевозок к 2030 году планируется до уровня 150 миллионов тонн, из которых 30 миллионов — транзитные грузы.

Также на сессии были представлены материалы, что по итогам 2020 года по Севморпути перевезено 33 миллиона тонн грузов. В 2024 году планируется рост до 80 миллионов тонн.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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