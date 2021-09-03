МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Авовладельцы, чьи транспортные средства должны в ближайшее время проходить техосмотр, рискуют стать жертвой новой мошеннической схемы, пишет "АвтоВзгляд". Эксперт подсчитал, во сколько обойдется владение личным автомобилем

Преступники посредством интернета стали заманивать владельцев автомобилей на специально созданные сайты и предлагать им пройти обязательную процедуру по некой упрощенной схеме. Они предлагают "онлайн-техосмотр" машины, причем без поездки на пункт ПГТО. Сомневающихся в легальности и возможности ТО по подобной схеме убеждают ссылками на несуществующие нормативные акты.

Того, кто клюнул на это, отправляют на фишинговый сайт. Там нужно ввести данные водителя и информацию о машине. Затем жертве предлагается оплатить "услугу".

Таким образом, пройдя все этапы "онлайн-техосмотра", автовладелец отдает в распоряжение мошенников и свои деньги, и платежную информацию, и свои персональные данные.

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