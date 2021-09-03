МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Авовладельцы, чьи транспортные средства должны в ближайшее время проходить техосмотр, рискуют стать жертвой новой мошеннической схемы, пишет "АвтоВзгляд".
Преступники посредством интернета стали заманивать владельцев автомобилей на специально созданные сайты и предлагать им пройти обязательную процедуру по некой упрощенной схеме. Они предлагают "онлайн-техосмотр" машины, причем без поездки на пункт ПГТО. Сомневающихся в легальности и возможности ТО по подобной схеме убеждают ссылками на несуществующие нормативные акты.
Того, кто клюнул на это, отправляют на фишинговый сайт. Там нужно ввести данные водителя и информацию о машине. Затем жертве предлагается оплатить "услугу".
Таким образом, пройдя все этапы "онлайн-техосмотра", автовладелец отдает в распоряжение мошенников и свои деньги, и платежную информацию, и свои персональные данные.