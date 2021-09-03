ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Создание нового города Спутник с 2,8 миллиона квадратных метров жилья планируется в 30 км от Владивостока, ВЭБ подключится к этой работе, сообщает Минвостокразвития. ВЭБ и Севергазбанк выделят 30 миллиардов рублей на логистический комплекс

"Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская", менее чем в 30 км от Владивостока. Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратным метров жилья", — говорится в сообщении, распространенном в рамках ВЭФ.

Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить миллион человек.

"Соответствующее соглашение было подписано на ВЭФ-2021 между министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород", — говорится в сообщении.

В рамках разработки мастер-плана города Спутник ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) выступит мастер-девелопером и займется реализацией комплекса мероприятий по развитию проекта, включающего формирование концепции, разработку предварительного и финального технико-экономического обоснования, инвестиционную стадию, привлечением финансирования, а также поиском девелопера и дальнейшего эксплуатанта. ВЭБ.РФ в свою очередь будет участвовать в разработке схем организации финансирования проекта.

Минвостокразвития, КРДВ и ВЭБ.РФ для обеспечения развития комфортной городской среды рассмотрят возможность использования различных мер и механизмов государственной поддержки, таких как "Дальневосточный квартал", "Дальневосточная концессия", "Дальневосточная ипотека", льготные программы финансирования со стороны ВЭБ.РФ и другие.

"Территория опережающего развития "Надеждинская" — не только одно из самых успешных, но и красивых мест Российской Федерации. Здесь мы запускаем строительство нового пригорода – город Спутник — площадью более 1 млн кв м. Расположение привлекательное для застройки: 10 минут до аэропорта, 40 — до центра столицы Приморья, 15 — до Артема. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе. Если посмотреть глобально, то это будет первая агломерация с количеством населения свыше 1 млн человек на Дальнем Востоке", — сказал первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, чьи слова приводятся в сообщении.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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