МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Кондиционеры нужны не только во время жары – они помогают легче переносить и осенние холода, рассказал в эфире радио Sputnik эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев. Россиянам посоветовали, как подготовить автомобиль к осени

По его словам, то, что минувшим летом многие купили кондиционер из-за рекордно жаркой погоды во многих регионах России, — правильное решение.

"Кондиционер дома иметь полезно не только летом. Я рекомендую пользоваться им не только в жару, когда людям, у которых есть проблемы с сердцем, особенно тяжело, но и в слякоть. Когда осень, но еще не отопительный сезон, за окном плюс 10 градусов и в доме ненамного больше, кондиционер можно включить на отопление и сделать комфортные плюс 23 градуса", – сказал эксперт.

При этом Ястребцев призвал не приписывать кондиционеру лишних свойств.

"Часто встречаю, что люди думают: раз у них есть кондиционер, то воздух в квартире будет свежий и чистый. Нет, воздух будет комфортной температуры, но не свежий и чистый, а обычный. Чтобы улучшить качество воздуха, нужны не кондиционеры, а так называемые бризеры. Это очиститель воздуха, который вешается на стену, а на улицу просверливается дыра, через которую он засасывает воздух. Бризер этот воздух нагревает и очищает от пыли, сажи, тяжелых металлов и даже немного от газов", – пояснил он.

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