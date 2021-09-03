Первый вице-премьер Белоусов поручил учесть интересы всех грузоотправителей на частном БАМа
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам найти оптимальные маршруты для вывоза якутского угля из Эльги по новой ветке БАМа, сообщает газета "РБК".
"Эльгауголь" ранее предложил построить собственную железную дорогу Эльга — Чумикан и новый порт на Охотском море, если разработчику позволят дополнительно вывозить уголь по уже существующим дорогам в течение пяти лет.
Как сообщает "РБК" со ссылкой на источник в правительстве, на совещании 27 августа первый вице-премьер отметил, что при дополнительном вывозе угля с Эльгинского месторождения несправедливо нарушать планы других грузоотправителей, и поручил искать оптимальное решение.
"Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам проработать оптимальные варианты вывоза угля с Эльгинского месторождения в Якутии с учетом интересов других грузоотправителей. Об этом говорится в протоколе совещания о проработке финансовой модели строительства новой железной дороги от Эльги до поселка Чумикан", — говорится в сообщении.
Добавляется, что, согласно протоколу, Минтранс, Минэнерго, РЖД, ФАС и Минэкономразвития должны к 3 сентября определить максимальный объем дополнительного вывоза угля с Эльги по БАМу, который не повлечет за собой сокращение его отгрузок другими экспортерами.
"Белоусов также рекомендовал главе "Эльгаугля" Александру Исаеву актуализировать модель проекта с учетом максимальных объемов вывоза угля с Эльгинского месторождения и затрат (с их обоснованием) на строительство глубоководного порта, временных технологических дорог, искусственных сооружений", — подчеркивается в сообщении.
По данным издания, в документе указано, что при возникновении дефицита средств для осуществления проекта необходимо проработать вопрос о привлечении средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
"На основании дополнительных материалов, представленных "Эльгауглем" в правительство, профильные ведомства должны подготовить согласованные предложения по проекту Эльга — Чумикан к 8 октября", — приводит издание данные из протокола.
БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань.
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