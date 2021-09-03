МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам найти оптимальные маршруты для вывоза якутского угля из Эльги по новой ветке БАМа, сообщает газета "РБК". Названа стоимость частной ветки БАМа и порта на Охотском море

"Эльгауголь" ранее предложил построить собственную железную дорогу Эльга — Чумикан и новый порт на Охотском море, если разработчику позволят дополнительно вывозить уголь по уже существующим дорогам в течение пяти лет.

Как сообщает "РБК" со ссылкой на источник в правительстве, на совещании 27 августа первый вице-премьер отметил, что при дополнительном вывозе угля с Эльгинского месторождения несправедливо нарушать планы других грузоотправителей, и поручил искать оптимальное решение.

"Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам проработать оптимальные варианты вывоза угля с Эльгинского месторождения в Якутии с учетом интересов других грузоотправителей. Об этом говорится в протоколе совещания о проработке финансовой модели строительства новой железной дороги от Эльги до поселка Чумикан", — говорится в сообщении.

Добавляется, что, согласно протоколу, Минтранс, Минэнерго, РЖД, ФАС и Минэкономразвития должны к 3 сентября определить максимальный объем дополнительного вывоза угля с Эльги по БАМу, который не повлечет за собой сокращение его отгрузок другими экспортерами.

"Белоусов также рекомендовал главе "Эльгаугля" Александру Исаеву актуализировать модель проекта с учетом максимальных объемов вывоза угля с Эльгинского месторождения и затрат (с их обоснованием) на строительство глубоководного порта, временных технологических дорог, искусственных сооружений", — подчеркивается в сообщении.

По данным издания, в документе указано, что при возникновении дефицита средств для осуществления проекта необходимо проработать вопрос о привлечении средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"На основании дополнительных материалов, представленных "Эльгауглем" в правительство, профильные ведомства должны подготовить согласованные предложения по проекту Эльга — Чумикан к 8 октября", — приводит издание данные из протокола.

БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань.

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