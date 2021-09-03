ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Самолет SSJ100 может быть выполнен в стиле бренда Aurus, такая коллаборация "не за горами", сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Названы сроки презентации внедорожника Aurus Komendant

"Что касается вообще использования бренда Aurus, я думаю, что по мере его развития и узнаваемости, поскольку он премиальный сегмент, то вот мы начали коллаборацию первую, например, с "Вертолетами России". Это было продемонстрировано ещё в 2019 году: модификация вертолета "Ансат" есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ100 в коллаборации с Aurus", — сказал он.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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