ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Стоимость квадратного метра после отмены программы льготной ипотеки снизилась до 10% в зависимости от региона, сообщил РИА Недвижимость на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Минфин и Банк России считают, что риски перегрева рынка ипотеки снизились

По его словам, до отмены программы, льготная ипотека генерировала спрос в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Калининградской области и Краснодаре.

"По предварительным оперативным данным, отмена программы льготной ипотеки в моменте привела к снижению стоимости квадратного метра в Москве приблизительно на 10%. Это мы видим из общения с крупными федеральными застройщиками", — сказал Стасишин.

Он добавил, что данная цифра включает в себя 5% — это снижение цены, чтобы увеличить объем гарантированного спроса, вторые 5% составляют внутрикорпоративные скидки.

Правительство России 30 июня утвердило расширение программы "Семейная ипотека" и продление программы "Льготная ипотека" еще на один год. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлена до 1 июля 2022 года. Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. "Дом.РФ" как оператор программы возмещает кредиторам недополученные доходы.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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