МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Купить на улице шаурму гарантированно высокого качества, вопреки имеющимся стереотипам, вполне возможно, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын. Аналитики узнали, сколько россиян питаются только фастфудом

По его словам, покупать этот продукт надо в проверенных местах.

"У многих шеф-поваров есть места, где они покупают себе хорошую и качественную шаурму. А чтобы выбрать шаурму в незнакомом месте, есть несколько лайфхаков. Например, если у этой палатки еду покупают полицейские, или если там есть очередь и видно, что палатка с шаурмой давно стоит, а не новая, значит, этому месту доверяют. Еду из такой палатки люди проверили на своем здоровье", – сказал Синицын.

Кроме безопасности, покупатель хочет получить от стритфуда и удовольствие — для этого шеф-повар посоветовал обратиться к продавцу с необычной просьбой.

"Я открою вам один секрет, которым я пользуюсь, если у меня есть сомнения, но я хочу получить максимальное качество. Я подхожу к продавцу и прошу его сделать шаурму так, как он делает себе сам. Я даже готов за это заплатить чуть больше. Если об этом сказать, то у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты. У меня этот лайфхак работает", – рассказал эксперт.

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