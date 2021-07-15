МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Натуральное пальмовое масло содержит большое количество антиоксидантов, особенно бета-каротина и токоферола. Однако такое масло не используется в массовом производстве продуктов. При приготовлении практически всей промышленной выпечки, сладостей, десертов, майонеза, молочной продукции, продуктов фастфуда используют отбеленное пальмовое масло, на нем обжариваются полуфабрикаты, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева.

"Употребление пальмового масла в больших количествах может увеличить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что жировой состав пальмового масла на 50% представлен насыщенными жирами, употребление которых значительно повышает риск атеросклероза и неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов: инсультов и инфарктов", — пояснила она.

Цены на пальмовое масло взлетели на 120%

Однако если пальмовое масло входит в состав продукта, это должно быть указано на упаковке. Если производитель не указал этот ингредиент, то речь идет о фальсификации продукта. При этом производители могут вводить покупателей в заблуждение, обозначая наличие пальмового масла другими формулировками, отметила Михалева.

"Обратите внимание на такие обозначения: растительное масло (должен быть указан конкретный вид масла), пальмовый олеин, пальмовый стеарин, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, кондитерский жир, растительный заменитель жира, заменитель молочного жира, эквиваленты масла какао, заменители масла какао, фритюрные жиры, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топлёная смесь, маргарин", — посоветовала врач.