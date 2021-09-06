ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Маркировка велосипедов в России будет вводиться поэтапно в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Велосипедистов предупредили, за что могут их оштрафовать

"Старт маркировки отложили, но она будет вводиться поэтапно в 2022 году", — сказал Евтухов в рамках ВЭФ-2021.

Правительство РФ в декабре 2020 года приняло распоряжение, которое расширило список товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Согласно распоряжению, маркировка велосипедов (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесных) и велосипедных рам должна была начаться 1 сентября 2021 года, однако к настоящему времени правила маркировки пока не утверждены.

Минпромторг РФ в феврале опубликовал проект соответствующих правил, согласно которому участники рынка с 1 сентября текущего года могли бы регистрироваться в информационной системе мониторинга. В свою очередь, согласно проекту, с 1 февраля 2022 года маркировка велотоваров в России должна была стать обязательной.

С начала сентября 2021 года в России стартовала обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток. С 1 июня в России средства идентификации уже наносятся на мороженое и сыры. Замглавы Минпромторга отметил, что каждые два дня с производителями, поставщиками технических решений и с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) проводятся совещания по вопросам маркировки.

"Вот в четверг провели совещание — замечаний почти не было, хотя еще три дня назад компании высказывали опасения в успешности второго этапа маркировки молочной продукции. Я считаю, что мы начали этот новый этап очень хорошо, и сейчас уже активно готовимся к маркировке продукции со сроком хранения до 40 дней", — сказал Евтухов. С 1 декабря маркировка станет обязательной для продукции со сроком годности 40 дней и менее.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.

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