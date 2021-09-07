МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития предложило налоговые преференции для физлиц и бизнеса, реализующих климатические проекты и участвующих в обращении углеродных единиц, соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Правительство продолжит создавать стимулы для IT-сектора

"Положения законопроекта позволят снизить стоимость реализации климатических проектов, снизить будущие цены углеродных единиц ‎и повысить рентабельность обращения углеродных единиц, что повысит инвестиционную привлекательность для реализации климатических проектов", — говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, законопроектом предлагается освободить от НДС выполнение работ и оказание услуг, необходимых для создания и обслуживания основных средств в рамках реализации климатических проектов, а также освободить от НДС реализацию углеродных единиц.

В части налога на прибыль организаций предлагается предоставить возможность учитывать в налоговой базе ‎все расходы, возникающие в процессе реализации климатических проектов: капитальные амортизируемые расходы учитываются по общим правилам ‎и не требуют внесения изменений в НК РФ. Европа хочет пополнить антикризисный фонд за счет "зеленых" облигаций

Кроме того, в налоговую базу предложено не включать доходы от выпуска и зачета углеродных единиц, а также прибыль от продажи углеродных единиц с сохранением права учитывать убытки от таких операций. Убыток от перепродажи углеродных единиц учитывать ‎в налоговой базе по общим правилам НК.

Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов. Кроме прочего, благодаря закону появится система учета выбросов парниковых газов, а также возможность реализовывать климатические проекты для компаний и индивидуальных предпринимателей.