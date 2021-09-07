МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Число самозанятых в России превысило 3 миллиона человек — таковы свежие данные ФНС. По оценке Минтруда, к 2030 году их будет порядка 10-11 миллионов. Однако опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что достичь этой планки можно гораздо раньше — при помощи государства и специальных сервисов. Число зарегистрированных самозанятых в России достигло трех миллионов

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В России специальный налоговый режим для самозанятых работает с 2019 года. Он включает в себя налог на профессиональный доход (НПД) — его ставка при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%. Переход в статус самозанятого позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности.

Судя по первому опыту, новый налоговый режим удался: ежедневно в этом статусе регистрируется более 5 тысяч человек, которые ежедневно зарабатывают в совокупности около 1 млрд рублей.

По оценке ФНС, около 60% российских самозанятых — мужчины, остальные 40% — женщины. Примерно такое соотношение и в других странах. К наиболее распространенным "мужским" профессиям относятся таксист, сантехник, электрик, грузчик и т.п. "Женские" профессии связаны с индустрией красоты и уходом за детьми или пожилыми.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Перечисляя плюсы режима НПД, генеральный директор первой в России платформы по работе с самозанятыми "Рокет Ворк" Анастасия Ускова говорит о существенной налоговой экономии — ставка 4% и даже 6% намного ниже 13% ставки НДФЛ. Кроме того, юрлица, работающие с самозанятыми, не платят ряд социальных налогов и отчислений в бюджет, сокращают операционные расходы.

"Самозанятость выгодна для всех, кто оказывает услуги разным бизнесам либо частным лицам, имеет доход не более 2,4 млн рублей в год, не продаёт подакцизные товары, не занимается добычей полезных ископаемых, перепродажей и не ведёт предпринимательскую деятельность в интересах других лиц", — указала она.

Идеально этот режим подходит школьникам и студентам — ведь самозанятость возможна с 14 лет, и в стране зарегистрированы более 30 тысяч несовершеннолетних самозанятых. Еще один плюс: при регистрации в качестве самозанятого человек не обязан обозначать сферы своей работы и таким образом имеет возможность манёвра. Пандемия за счет перехода на дистанционные форматы работы усилила этот процесс, говорит Ускова.

Многие оценили простоту и удобство режима при взаимодействии с налоговой службой. Для этого можно использовать как личный кабинет на сайте ФНС, так и мобильное приложение "Мой налог", а также приложения банков и электронных платформ.

К минусам относится фактическое ограничение для самозанятых возможностей пенсионной системы — поскольку отчисления в фонды они делают добровольно, то по умолчанию получают лишь социальную пенсию, а страховой стаж для них не предусмотрен.

Кроме того, сохраняются риски принудительного перевода сотрудников компаний в категорию самозанятых.

"Это больше связано с налогообложением компаний, которые экономят на страховых взносах своих сотрудников (базовая ставка 30% с ФОТ). И это несмотря на то, что законодательно введены ограничения, касающиеся оказания физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками выступают их работодатели или бывшие работодатели не менее двух предыдущих лет", — указал доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Сами сотрудники в этом не особо заинтересованы, поскольку находятся в качестве подчиненных лиц по отношению к работодателю и не получают достаточно возможностей для социальной защиты.

БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ

Тем не менее, плюсы перевешивают, и нынешние темпы позволяют надеяться, что планового показателя Минтруда в 10 миллионов самозанятых удастся достичь довольно быстро. По мнению ведущего специалиста Центра экспертизы образовательных программ РАНХиГС Натальи Булетовой, с учетом значительного роста количества самозанятых в период пандемии и в текущем году (по данным ФНС, в начале 2021 года в России был 1,7 млн самозанятых), основания для таких прогнозов есть.

"К 2030 году на рынок труда придут те, кто сегодня еще учится в начальной школе (по российскому законодательству трудоспособный возраст в России начинается с 16 лет). Новое поколение, очевидно, придет на рынок с новыми приоритетами в работе. Молодые люди будут нацелены на самореализацию и возможность постоянно получать новые навыки в режиме непрерывного образования и развития", — пояснила она.

По мнению Усковой, установленная планка может быть достигнута уже через год-два. Для этого необходимо развивать сервисы для самозанятых: пенсионные, кредитные, страховые. "Мы это уже делаем. Нужна коллаборация ведомств с тем, чтобы облегчить привоз самозанятых под задачу из региона в регион и, что более сложно, из других стран. В широком смысле необходимо понимание бизнеса, что цифровая занятость — это будущее кадрового оборота. И понимание государства, что тот импульс, который оно дало для развития цифровых кадров, необходимо использовать для вывода из серой зоны целых отраслей, таких как стройка, уборка, доставка, такси, ремонт, и для создания единого цифрового рынка труда в стране", — говорит она.





Меры, направленные на поддержку самозанятых, в конечном итоге пойдут на пользу как россиянам, так и экономике в целом, уверены эксперты. "Во-первых, снизится как официальная, так и скрытая безработица, что очень важно для развития экономических отношений и роста благополучия граждан во всех регионах. Во-вторых, за счет самоорганизации граждан с государства и бюджета уйдет часть нагрузки по созданию рабочих мест. И в целом рост инициативы по своей занятости, выбору сферы применения своих способностей и самореализации — все это оказывает положительное влияние на рынок труда и экономику в целом", — заключила Булетова.