МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Число зарегистрированных самозанятых в РФ достигло 3 миллионов человек, за время действия этого специального налогового режима они получили свыше 587 миллиардов рублей доходов, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Кому выгодно стать самозанятым, а кому не стоит пытаться

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД) — введен с 2019 года, и сейчас он действует на территории всей страны.

"Ежедневно в качестве новых плательщиков НПД регистрируется более 5,8 тысячи человек, их средний возраст составляет 30-40 лет", — сообщили в ведомстве.

"Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 3 миллионов человек. За время эксперимента они сформировали более 453 миллионов чеков и получили свыше 587 миллиардов рублей доходов", — подсчитали в ФНС.

Более половины (57%) самозанятых являются представителями так называемого "поколения Y", то есть рождены с 1985 по 2003 год. Их среднемесячный доход составляет около 25 тысяч рублей.

При этом наибольшая зарплата у оказывающих информационные услуги, а наименьшая – у парикмахеров.

Основными видами деятельности этого поколения самозанятых являются строительные, ремонтные и маркетинговые услуги, услуги по доставке, перевозка пассажиров.

На "поколение X", с 1964 по 1984 год рождения, приходится около 35% самозанятых. Они в среднем зарабатывают около 32 тысяч рублей в месяц. Наибольший доход у оказывающих услуги в области маркетинговых исследований, а наименьший – у парикмахеров.

К популярным видам деятельности "поколения X" относятся перевозка пассажиров, строительные (ремонтные) услуги, сдача квартир в аренду. Эксперт объяснил, за каких родственников вам доплатят к пенсии

На "поколение беби-бумеров", 1963 года рождения и старше, приходится около 5% самозанятых. Они используют режим в основном для получения пассивного дохода, например от сдачи в аренду квартир.

Их средний доход составляет около 34 тысяч рублей в месяц, наиболее оплачиваемые профессии тут — диетолог и мастер-отделочник.

На самое молодое "поколение Z", 2004 года рождения и младше, приходится примерно 1% пользователей режима, они в основном занимаются доставкой товаров и работают в IT-сфере, получая средний доход около 10 тысяч рублей в месяц.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.

При этом, по данным ФНС, около 40% доходов самозанятых регистрируются через программные продукты партнеров без использования приложения "Мой налог".

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