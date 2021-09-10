МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Повышение ЦБ РФ ключевой ставки имеет правильное "охлаждающее" значение для рынка недвижимости, так как дальнейший рост числа заемщиков из низкодоходных категорий мог привести к появлению "мыльного пузыря", заявил РИА Новости общественный уполномоченный в городе Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков. Аналитики оценили перспективы дальнейшего повышения ставки Банка России

Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых.

"Программа субсидирования ипотеки увеличила в числе заемщиков долю низкодоходных категорий населения с 5% до 21%. Расширение такого спроса могло привести к эффекту "мыльного пузыря", схлопывание которого отражается не только на тех, кто не смог далее платить за ипотеку, но и на всем финансовом рынке", — отметил эксперт.

"Поэтому для рынка недвижимости решение ЦБ имеет правильное "охлаждающее" значение", — сказал Кулаков.

Он также отметил, что спрос на жилье в ипотеку уже сократился, поскольку новые условия государственной поддержки не позволяют приобретать жилье в дорогих новостройках.

"После очередного повышения ключевой ставки частные инвесторы, покупающие жилье для дальнейшей сдачи в аренду, сократят свои вложения в недвижимость. Во-первых, потому, что депозиты станут привлекательнее, во-вторых, потому что срок окупаемости приобретенного жилья значительно возрастет", — добавил собеседник.

"На это оказывает свое влияние повышение цен на новостройки. А новостройки, в свою очередь, дорожают из-за оттока мигрантов, роста цен на строительные материалы и повышения ставок по кредитам", — подытожил он.