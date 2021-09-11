МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Использование масляных конвекторов, слишком мощных электрических обогревателей и открытого огня может повлечь короткие замыкания, пожары и отравления угарным газом, рассказал РИА Недвижимость эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Вадим Возный. Юрист рассказала, что будет, если вовремя не передать показания счётчиков

По его словам в период, когда уже похолодало, но отопление не включили, часто создаются опасные ситуации.

"В домах старой постройки, где не менялась алюминиевая проводка, нельзя использовать обогреватели мощностью более одного киловатта. Да и маломощные нужно включать с большой осторожностью, потому что розетки, рассчитанные на подключение, допустим, роутера или зарядки для мобильного телефона, могут не выдержать нагрузки и в один киловатт. В таком случае может сгореть провод", — предупредил эксперт.

Для питания конвекторного обогревателя нужно использовать заземленную розетку. Лучше пригласить специалиста, который проверит розетки и точно скажет, куда можно включать обогреватель, а куда нельзя. В случае необходимости он смонтирует отдельную линию с надежной розеткой для подключения устройства. Если конвектор включается в неподготовленную розетку, то внутри нее могут появиться неприятные потрескивания — они позже могут вызвать пожар.

Еще один риск – покупка недорогого масляного конвектора без защиты. У качественных моделей есть защита от опрокидывания: прибор отключается, если угол в нем изменяется примерно на 45 градусов, а после падения разливается масло и мгновенно воспламеняется.

"Однако можно получить проблемы и с качественным масляным конвектором, если на него повесить сушить одежду и закрыть технические отверстия. Если одежду вовремя не снять, она может высохнуть и начать тлеть", — отметил Возный.

Самые опасные ситуации — когда для обогрева используется открытый огонь.

Он напомнил, что в Грузии недавно отключили свет и газ, и люди стали обогреваться печками-буржуйками, особенно в небольших городах, и там часто случались пожары. Еще одна опасность, помимо открытого пламени, – печь, выделяющая угарный газ. Такие печи предусмотрены для использования лишь в хорошо проветриваемых помещениях, однако современному человеку к такому методу обогрева лучше не прибегать совсем, даже если кажется, что соблюдены все меры предосторожности.

Таким образом наилучший способ безопасно согреться – использовать безопасную технику, причем нужно предварительно убедиться, что коммуникации в жилище позволяют ее нормально эксплуатировать, отметил Возный.

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