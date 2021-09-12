МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ, Михаил Макаров. Для покупки автомобиля нужны деньги, точнее, много денег – но даже если их хватает, вопрос экономии всегда актуален. По мнению экспертов, опрошенных "Прайм", ждать скидок от автодилеров сейчас проблематично, но несколько способов если не сберечь деньги, то как минимум не переплатить, все же есть. Эксперты рассказали, сколько россияне в среднем тратят на покупку авто

Любой биржевой спекулянт знает железное правило – покупать надо на спаде, а продавать на подъеме. Казалось, бы чего проще? Но проблема заключается в том, что с продажами машин происходит нечто странное. На рынке имеют место два абсолютно противоположные явления. Объемы продаж автомобилей стабильно сокращаются, а цены на них при этом устойчиво растут.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КРИВЫЕ

Почему так происходит? По мнению экспертов, причина спада продаж вовсе не в отсутствии спроса со стороны покупателей. Наоборот, желающих обзавестись новым средством передвижения хватает. Люди готовы платить за них свои кровные. Однако, как выясняется, наличие денег еще ничего не гарантирует.

Наглядный пример– история с Lada Granta. До недавнего момента это была одна из самых продаваемых моделей "Автоваза". Однако именно на нее пришлось самое большое сокращение продаж, но не из-за спада спроса, а на фоне нехватки комплектующих. Из-за отсутствия деталей крупным производителям приходится останавливаться. Конвейер рассчитан на определенный объем производства, его нельзя запустить наполовину мощности или даже на две трети, поэтому нехватка компонентов элементарно приводит к прекращению работы.

Это и случилось с волжским автогигантом. Проблемы с поставками деталей заставили его перейти на особый режим – Stop&Go. Говоря по-русски, конвейер запускается и останавливается в зависимости от наличия деталей.

В итоге в сухом остатке имеем тот факт, что спрос на Lada Granta как был высоким, так им и остается. Но удовлетворить его производитель не может, как следствие, дилерам нечего продавать. Названы массовые модели авто, которые попадут под "налог на роскошь"

Если открыть любой учебник по экономике, то там будет написано, что рынки, на которых происходят подобные явления, называются разбалансированными — кривая спроса не пересекается с кривой предложения. Отсюда и последствия в виде дефицитов, роста цен и падений продаж.

Когда эти кривые пересекутся, пока неясно. На этом фоне продавцы ликуют: можно диктовать условия покупателям. Это они и делают – навязывают дополнительные услуги, продают машину либо с одновременным приобретением каско в салоне, либо с широким списком дорогостоящих опций, либо только в кредит.

ПОКУПАТЬ ИЛИ ОБОЖДАТЬ

В этом связи закономерно возникает вопрос – как вести себя покупателю на таком дефицитном рынке? Стоит ли покупать в таких условиях новый автомобиль? А если стоит, то есть ли возможность хоть как-то сэкономить, получить скидку у продавца или просто хотя бы защититься от навязчивых дорогостоящих предложений?

Надо сказать, что единого мнения по этому поводу ни у экспертов, ни у участников рынка нет. Все по–разному оценивают происходящее и соответственно предлагают разные стратегии поведения.

Производители автомашин жалуются, что сегодня практически невозможно найти автодилеров, которые бы не навязывали своим покупателям дополнительные услуги и не брали бы с них за это деньги. Причем неважно, какие бренды они представляют – демократический Hyundai или премиальный Land Rover. Все пользуются сложившейся конъюнктурой и пытаются извлечь из нее выгоду. Об интересах покупателях при этом никто не думает, — сообщил партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

По его мнению, сегодня отсутствуют механизмы, которые позволили бы хоть как-то огородить желающих приобрести автомобиль от вымогательства автодилеров. Моржаретто откровенно признался, что не видит возможностей, позволяющих сэкономить при покупке машины.

"Чтобы предъявить продавцам обвинения в вымогательстве и навязывании покупателям ненужных услуг отсутствуют формальные основания, ведь дилеры никому не отказывают в продажах. Они просто ставят своих клиентов перед выбором – хотите покупайте, не хотите не покупайте. Но подвох заключается в том, что предлагается только то, что есть в наличии. А в наличии, как правило, машины с допобрудованием и с прочими услугами, которые идут прицепом к автомобилю. Не устраивает имеющееся предложение – нет проблем, предложат другой вариант. Но потом. А вот когда наступит это "потом" точно никто не скажет – может через полгода, а может и больше", — рассуждает он.

Перспективы отечественного автомобильного рынка эксперт оценивает не слишком оптимистично. Пока нет признаков, указывающих на то, что возможны перемены к лучшему. Эксперт считает, что дефицит на авторынке сохранится, как минимум, до следующей весны, а то и до лета. "Если вам действительно автомобиль нужен позарез, идите и покупайте, но если пока не горит, то лучше покупку отложить и подождать, когда ситуация на рынке нормализуется – говорит Моржаретто.

СПОСОБЫ СЭКОНОМИТЬ

Такое мнение разделяет и генеральный директор ГК Автоdom Андрей Ольховский. "Слово "скидки" в авторитейле на ближайший год можно забыть и выбрать для себя следующую модель поведения в данной ситуации: нужен автомобиль – надо покупать сейчас. Если есть возможность подождать или потребности в замене текущего автомобиля нет, лучше подождать – скорее всего, после возобновления необходимых поставок рынок получит новый уровень балансирования, и мы вернемся к классической модели продаж со скидками и предложениями от дилеров и импортеров", — считает он. Россиян предупредили, кому могут не продать авто в долг

В свою очередь, генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич считает, что откладывать покупку машины не стоит. По его мнению, сделать это сегодня – это и есть единственный способ сэкономить. При этом способ купить автомобиль без ненужного дополнительного дорогостоящего оборудования все же есть – речь идет об онлайн-продажах. Именно так можно заказать машину без предустановленного допоборудования, если желаемая комплектация будет в наличии.

Схожих взглядов на происходящие процессы на рынке придерживается и директор по продажам "Авилон Volksvagen" Максим Васильев. "Самый экономный вариант – не откладывать покупку на поздний срок и приобрести автомобиль здесь и сейчас. Не стоит рассчитывать только на поставки, так как машины в среднем дорожают каждый месяц. Соответственно, пока человек ждет, автомобиль может подняться в цене", — считает он.

Для примера, стоимость автомобилей массовых брендов за полгода в среднем выросла на 5-10%. Если сейчас заказывать машину, нужно понимать, что срок ее ожидания может составить от 4 до 6 месяцев, а то и дольше. За это время цена может вырасти, говорит Васильев.

По его мнению, цены на автомобили продолжат расти и дальше под влиянием таких факторов как инфляция, колебания курса, сохраняющейся дефицит. В третьем квартале их рост может составить 2-4%, и традиционных скидок в конце года ждать не стоит. На фоне сохраняющейся неопределенности покупателям лучше воздержаться от лишних движений и тщательно обдумать, насколько покупка нужна именно сейчас – в противном случае, риски могут перевесить пользу и удовольствие.