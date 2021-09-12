ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен — ПРАЙМ. Движение поездов по четырем направлениям отменено на Сахалине в результате прохождения циклона, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Сахалинской области. В АТОР назвали главные проблемы туриндустрии на Дальнем Востоке

Ранее в субботу на центральную и южную часть Сахалина обрушились сильные ливни. Наиболее пострадал Макаровский район. Здесь на железную и автодорогу сошло более 20 селей. В муниципальном образовании объявлен режим ЧС.

"Железнодорожные пути не повреждены, продолжается их расчистка. В превентивных целях закрыты перегоны для движения всех поездов на участке Поронайск – Заозерное. Отменены пассажирские поезда по четырем направлениям — № 6302 Победино – Поронайск, № 6303 Южно-Сахалинск – Поронайск, № 603 Южно-Сахалинск – Ноглики, № 602 Ноглики – Южно-Сахалинск", — сообщили в правительстве, отметив, что пассажиры проинформированы, скоплений людей на железнодорожных вокзалах нет.

По данным правительства, работа на путях велась в субботу до темна, в воскресенье к расчистке приступили с семи утра. На наиболее пострадавшем участке железной дороги работает 25 человек и три единицы техники. На всех местах схода селей работают 107 человек и 11 единиц техники.

Восстановительные работы ведутся и на трех участках федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха в Макаровском районе. На 188-м километре сошел сель, на 204-м километре подмыло опору моста через реку Осиповку, сели также сошли на участке 204 – 220 километры. Автобусное сообщение с соседним Поронайским районом, а также с Южно-Сахалинском не нарушено, сообщили в правительстве.

Также закрыта паромная переправа Холмск (Сахалинская область) – Ванино (Хабаровский край).

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с начала суток 12 сентября закрыто движение через паромную переправу Ванино — Холмск – Ванино", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может быть возобновлено во второй половине суток 13 сентября.

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