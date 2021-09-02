ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен — ПРАЙМ. На Сахалине в год планируют производить 30 тысяч тонн водородного топлива, об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко на сессии Восточного экономического форума в четверг, сообщает пресс-служба правительства региона. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"В Сахалинской области в год планируют производить 30 тысяч тонн экологически чистого водородного топлива. Глава островного региона представил проект по созданию водородного кластера на Сахалине", — говорится в сообщении.

По словам губернатора, которые приводит пресс-служба, Сахалинская область имеет конкурентоспособные преимущества на этом новом и перспективном рынке.

"Первое — это близость к потребителям… Этот фактор будет влиять на его конечную стоимость, потому что на транспортировку и хранение приходится примерно половина цены водорода. Второе — наличие ресурсной базы… У нас есть необходимые природные ресурсы для производства водорода. Третье — высокая технологическая готовность", — отметил Лимаренко.

По данным пресс-службы, сахалинские проекты нашли отражение в утвержденной правительством РФ концепции развития водородной энергетики страны. По каждому направлению уже предпринимаются конкретные практические шаги.

"Подписано и реализуется соглашение с "Росатомом" и Air Liquide по строительству на Сахалине завода по крупнотоннажному производству водорода. По проекту завершается разработка технико-экономического обоснования", — сообщили в правительстве.

Кроме того, планируется подписание соглашения с "Газпромом" о выделении метана в качестве ресурсной базы для реализации первого этапа проекта для производства 30 тысяч тонн водорода в год. А на полях ВЭФ уже подписан меморандум с Mitsubishi Corporation о разработке технологий по утилизации и переработке СО2 в рамках водородного кластера на Сахалине.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.