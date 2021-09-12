МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Цены на красную рыбу и на икру в России будет снижаться — такой прогноз "АиФ" озвучил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Глава Камчатки заверил, что дефицита красной икры в России не ожидается

По имеющимся данным, к началу сентября добыто уже 500 тысяч тонн горбуши, кеты и других лососей. Это на 70% больше, чем за всю неудачную прошлогоднюю путину, в результате которой красная рыба и ее икра заметно подорожали. "Объем предложения будет значительный", — отметил Шестаков.

По его словам оптовые цены на икру сейчас на 10% ниже прошлогодних, однако непонятно, какими они будут через несколько месяцев. "Есть сведения, что растет экспорт в Японию, и отдельные рыбопромышленники уже утверждают, будто это толкнет цены вверх в нашей стране. Росрыболовство в ответ заявляет, что такие разговоры ведут спекулянты", — подчеркнул глава ведомства.

"А компания, которая занимается исследованиями покупок домашних хозяйств, установила: покупки икры в России за последний год упали на 20%, что по всем законам маркетинга должно тормозить рост цен в магазинах", — добавил он.

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