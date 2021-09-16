МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Намеченные властями Москвы на 2021 год показатели объема ввода недвижимости, в том числе жилой, уже перевыполнены, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Эксперт предупредил о рисках при вложении в коммерческую недвижимость

По его словам, с начала года в столице введено 8, 9 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 4,3 миллиона приходятся на жилье.

"Мы отмечаем беспрецедентный рост объемов. Годовой план уже перевыполнен", — отметил Бочкарёв.

Всего в Москве в 2021 году планируется ввести примерно 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая около 4 миллионов "квадратов" жилья.