СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Предпосылок к снижению цен на жилье в России нет, однако темпы роста цен на квартиры будут стабилизироваться, и в 2022 году стоимость недвижимости на первичном рынке будет увеличиваться на размер официальной инфляции, прокомментировал РИА Новости глава НКР Кирилл Лукашук. В Москве заявили о перевыполнении плана по вводу недвижимости

"Предпосылок к обвалу цен на рынке нет, поскольку много фундаментальных факторов связаны со спросом на жилье и миграцией в города-миллионники, которые и формируют основной спрос на ипотеку в нашей стране. При этом проникновение ипотеки по-прежнему невысокое относительно сопоставимых развивающихся экономик, поэтому, конечно же, высокие темпы роста не могут не вызывать опасения", — сказал он в интервью в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

В то же время действия властей и здравый подход банков позволяют смотреть на ситуацию без особой тревоги. Лукашук отметил, что сейчас важно, что нет игроков, которые своим чересчур агрессивным поведением ухудшали бы кредитный профиль заемщиков.

Первый фактор стабилизации темпов роста цен на жилье в стране уже начал реализовываться — это ужесточение условий льготной ипотеки на новостройки, в том числе увеличение ставки до 7% и снижение максимального размера кредита до 3 миллионов рублей, считает Лукашук.

"Это сокращает объемы ипотечных сделок и, как следствие, сокращает спрос на рынке недвижимости. Я думаю, что этот фактор сохранит влияние и в следующем году. Но опять же я, скорее, жду, что в 2022 году темпы роста цен на первичную недвижимость будут на уровне инфляции", — заключил глава НКР.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.