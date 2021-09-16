СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России на фоне ужесточения кредитно-денежной политики Центробанка превысит к концу года 9%, поднявшись с июльских 7,67%, при этом темпы роста портфеля замедлятся до 20%, заявил в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.

"Средневзвешенная ставка новых выдач к концу года может превысить 9%, особенно в случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", — поделился он прогнозом ипотечных ставок в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век". Экономист оценил вероятность глобального финансового кризиса

Что же касается оборотов этого рынка, то ужесточение условий льготной ипотеки на новостройки привело к существенному замедлению спроса на нее и сказалось на общих выдачах банков, однако это не помешает обновить рекорд, считает эксперт.

"Мы ждем, что новые выдачи составят 4,6-4,8 триллиона рублей, а портфель вырастет на 20%", — отметил Лукашук.

По данным ЦБ, российские банки по итогам прошлого года выдали ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей, в результате их ипотечный портфель вырос за год на 21,6%.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.