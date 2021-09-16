МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Корпорации Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совета Федерации принять участие в заседании по теме вмешательства в выробы РФ, сообщил глава комиссии Андрей Климов. Россия может усилить санкции к Google и Apple

"До 10.00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась", — сказал политик, не уточняя, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии.

В среду 15 сентября представителей от руководства корпораций Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совфеда в связи с вмешательством американских цифровых платформ в выборы в Госдуму РФ.

Заседание комиссии пройдет в четверг 16 сентября, в нем примут участие представители Роскомнадзора, МИД России, ЦИК, Генпрокуратуры.