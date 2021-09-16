Google и Apple ответили на приглашение комиссии Совета Федерации
Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии СФ принять участие в заседании по выборам в РФ
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Корпорации Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совета Федерации принять участие в заседании по теме вмешательства в выробы РФ, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
"До 10.00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась", — сказал политик, не уточняя, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии.
В среду 15 сентября представителей от руководства корпораций Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совфеда в связи с вмешательством американских цифровых платформ в выборы в Госдуму РФ.
Заседание комиссии пройдет в четверг 16 сентября, в нем примут участие представители Роскомнадзора, МИД России, ЦИК, Генпрокуратуры.