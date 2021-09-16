МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Выписанные западным IT-компаниям штрафы должны быть уплачены, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя штрафы в отношении Google, из которых компания оплатила только малую часть. В Кремле высказались о регулировании интернета в России

"Конечно же, те штрафы, которые выписаны, они должны быть взысканы по закону", — сказал он.

Кремль не занимается взысканием штрафов, для этого есть соответствующие органы, добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в России рады видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать законы РФ.