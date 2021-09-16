МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам, что в комиссии с недоумением восприняли заявление Apple о внутреннем порядке работы магазина приложений AppStore, и назвал такой подход не допустимым, поскольку законы РФ не соблюдаются. В Совфеде призвали ужесточить наказание для зарубежных IT-компаний

"С недоумением мы восприняли заявление представителя компании Apple, сделанное сегодня в Совете Федерации, о том, что приложение AppStore при работе в России руководствуется своими внутренними правилами. При этом мы так и не услышали, что эти правила соответствуют законам Российской Федерации", — сообщил Пискарев по итогам комиссии в Совете Федерации с участием Google и Apple.

Депутат отметил, что "такие подходы не допустимы", поскольку закон на территории страны для всех един и иностранные компании не исключение.

"Apple, как и другие компании, обязана их соблюдать. В подходах к решению этой проблемы мы находимся в полном взаимопонимании и тесном контакте с коллегами из Совета Федерации", — заключил он.

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета в четверг рассматривала вопрос "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу РФ". В комиссии ранее заявили, что Google и Apple нарушают законодательство РФ о выборах, размещая запрещённый контент.