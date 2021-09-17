МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Газпром" планирует увеличить свою инвестпрограмму 2021 года на 30% — до 1,2 триллиона рублей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу компнаии. Основные средства планируется выделить на проекты капстроительства, приобретение внеоборотных активов и долгосрочные финансовые вложения. В новой версии бюджета также снизится размер финансовых заимствований, а покрытие обязательств будет обеспечено в полном объеме. Цена газа в Европе упала на 10% по итогам торгов

Нарастить расходы "Газпрому" позволяет значительный рост цен на нефть и газ, опережающий прогнозы компании. Первоначальный бюджет составлялся из рассчета цен экспорта в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубометров, в то время как недавно эксперты компании повысили прогноз до $270. В то же время эталонные контракты в Европе на данный момент торгуются на уровне примерно €58 за МВт-ч, или $735 за тысячу кубометров. Также бюджет составлялся из рассчета цены на нефть в $50 за баррель, при этом долгое время нефть торгуется в промежутке $65-75 за баррель.

"Газпром" принимает бюджет на следующий год каждый декабрь, а осенью пересматривает его, исходя из динамики газового и нефтяного рынков, в большинстве случаев увеличивая свои расходы.