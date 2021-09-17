МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "Транснефть" на уровне ruАAA, прогноз по рейтингу стабильный, сообщается на сайте агентства. S&P улучшило до стабильного прогноз по рейтингу "Газпрома"

Агентство выделяет сильный фактор поддержки компании со стороны государства. Кроме того, при крайне высоких барьерах для входа и достаточной устойчивости отрасли к внешним шокам, риск-профиль отрасли, по мнению агентства, оказывает позитивное влияние на уровень рейтинга.

Отмечается, что трубопроводный транспорт обеспечивает относительно низкие затраты на транспортировку нефти и нефтепродуктов в сравнении с железнодорожным транспортом, что дает компании исключительно высокие конкурентные позиции. Разветвленная сеть трубопроводов позволяет перекачивать продукцию как в западном, так и в восточном направлении, что снижает зависимость компании от конъюнктуры спроса в конкретном регионе.

При этом износ основных средств, оцененный на уровне 41%, сдерживает оценку рыночных и конкурентных позиций от максимального значения. Тарифный риск был оценен как минимальный, так как, по мнению агентства, тарифы и их динамика являются достаточными для покрытия операционных издержек и поддержания работы бизнеса.

Показатель прогнозной ликвидности оценен позитивно, операционный денежный поток и запас ликвидности покрывают прогнозируемые капитальные затраты, платежи по долговым обязательствам и дивиденды исходя из 50% нормализованной чистой прибыли по МСФО. Блок корпоративных рисков оценен агентством позитивно. АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU)

Кроме того, долговая нагрузка группы продолжает оцениваться на низком уровне. Общий уровень долга за прошлый год сократился на 8% до 589,5 миллиарда рублей, в основном за счет погашения биржевых облигаций, общий уровень долга на 31 марта составил 568,6 миллиарда рублей.

Отношение долга на 31 марта скорректированного на чистый оборотный капитал, к LTM EBITDA составило 1,4х, агентство не ожидает существенного роста метрики в ближайшие годы, отношение прогнозируется менее 1,5х. В объеме долга агентство учитывало арендные и пенсионные обязательства, без учета которых значение коэффициента на 31 марта составило бы 1,04х.

Долговой портфель группы диверсифицирован как по срокам, так и по кредиторам. Общий уровень процентной нагрузки также оценивается позитивно. Валютные риски группы по-прежнему минимальны, валютный долг составляет 56,5 миллиарда рублей на 3 марта.