МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Мировые лидеры могут на международном уровне договориться о проведении принудительной вакцинации от коронавируса в своих странах, заявил в разговоре с URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков. Путин призвал россиян вовремя ревакцинироваться

"Такое впечатление, что во многих странах терпение начинает лопаться. Если раньше они говорили, что "нет, мы никогда не будем делать принудительную вакцинацию", то во многих странах уже отказываются от такой политики. У нас пока держатся. Но я допускаю, что через какое-то время будут международные договоренности о том, чтобы сделать это принудительным, потому что в данном случае страдает не одна страна, а весь мир", — сказал Чумаков.

По его словам, опасность заключается в том, что если в отдельно взятой стране победят коронавирус, а в других останется, то это будет источник заражения, возникновения новых опасных штаммов. "Поэтому я думаю, что на каком-то этапе международное сообщество будет за то, чтобы сделать вакцинацию принудительной", — добавил вирусолог.

В свою очередь, политолог, эксперт по международным отношениям, доктор исторических наук Константин Худолей выразил сомнения, что такие договоренности могут возникнуть.

"Это было бы очень желательно, но при нынешней ситуации маловероятно. Есть определенные сомнения в том, что сейчас такое количество вакцин существует, ведь дифференциация между странами, где проведена вакцинация, составляет где-то от 80% в одних странах, до 2% других. Выйти на среднюю точку или высокую точку — очень сложно", — считает он.

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