МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Потребительский спрос почти во всех российских регионах в первом полугодии 2021 года демонстрирует уверенный рост, а примерно в половине прирост в процентном отношении оказался двузначным, при этом лидером рейтинга оказались Краснодарский край и Адыгея, замыкают список Томская область, Ненецкий округ и другие северные региона, свидетельствует исследование РИА Новости. Составлен рейтинг регионов по доле затрат семей на "коммуналку"

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА

Как отмечают эксперты, после экономических потрясений 2020 года, вызванных пандемией коронавируса, потребительский спрос в регионах России в 2021-м достаточно быстро восстанавливается. Значительное сокращение трат населения в прошлом году было связано, с одной стороны, со снижением доходов населения, а с другой — со снижением покупок и услуг в период карантина из-за введенных ограничений.

Как показывает исследование, по итогам января-июля текущего года потребительский спрос в России в среднем вырос на 12% по сравнению с первыми семью месяцами 2020 года. Результат 2021 года перекрыл падение ковидного года. Таким образом, спрос вернулся на докризисный уровень, однако результат был не очень однородным в разрезе сфер потребления и регионов России.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали динамику потребительского спроса в регионах РФ. На основании этих данных был составлен рейтинг регионов РФ по динамике потребительского спроса. В рамках исследования потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на кафе и рестораны.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

Как показали результаты исследования, ситуация с динамикой спроса очень заметно разнилась у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В частности, в четырех регионах в январе-июле 2021 года спрос населения вырос более чем на 20% относительно аналогичного периода прошлого года, а на другом конце списка два региона показали отрицательную динамику. Названы регионы России, лидирующие в рейтинге по индексу рынка труда

На первом месте по динамике потребительского спроса расположился Краснодарский край. В этом регионе спрос вырос на 22% в первые семь месяцев 2021 года, что заметно больше прошлогоднего сильного падения. Аналитики считают, что коронакризис в некоторой степени даже помог данному региону, так как по-прежнему закрыты многие зарубежные туристические направления, и отдых на отечественном побережье очень востребован у многих жителей России. Таким образом, спрос в регионе отчасти "привозной".

Также очень хороший результат показал соседний регион — Адыгея (+21,9%). Эксперты отмечают, что он намного меньше связан с туристической отраслью, соответственно, прошлогоднее падение у этого региона был намного слабее, чем в Краснодарском крае. Таким образом, по сумме двух лет Адыгея показала очень хороший результат.

Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная Осетия-Алания заняли третье и четвертое места соответственно. Очень быстрый рост спроса в этих республиках во многом является восстановительным, так как в 2020 году эти регионы были среди лидеров падения. При этом также очень существенную роль сыграло и развитие внутреннего горного туризма на фоне закрытых границ.

Помимо вышеперечисленных лидеров в десятке по темпам роста спроса в январе-июле 2021 года расположились: Санкт-Петербург, Брянская область, Приморский край, Московская область, Республика Саха (Якутия), а замыкает первую десятку Москва, где за январь-июль спрос вырос на 17,3%. Как видно, географический разброс лидеров довольно обширен, при этом значительная часть регионов с сильным ростом спроса как раз демонстрировала сильное снижение потребительских трат в 2020 году. Таким образом, данная динамика может быть объяснена эффектом базы, поясняют составители рейтинга.

Всего среди регионов России 17 показали рост более чем на 15%, 35 — +10%, а в 66 регионах спрос вырос как минимум на 5%.

АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

Обратная ситуация, где спрос упал, наблюдается в Ненецком автономном округе и в Томской области. В Томской области, согласно статистике, траты населения снизились на 1%. А в Ненецком автономном округе спрос сократился относительно прошлого года на 0,7%. Назван регион-лидер по росту оборота розничной торговли в этом году

Отрицательный результат в НАО и слабый результат по динамике еще в некоторых удаленных северных регионах (Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Мурманская область и ряде других) в текущем году, скорее всего, также связан с отдыхом и туризмом, считают аналитики.

В 2020 году на фоне строгих карантинных ограничений многие жители этих регионов были вынуждены отдыхать у себя в регионе, а не в теплых краях. И внутри таких регионов траты на туризм выросли, а в текущем году жители отправились в отпуск на море или на Кавказ, соответственно, потребительские расходы в северных регионах снизились, а в южных выросли счет таких отдыхающих.

РОСТ РАСХОДОВ НА ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ

Помимо изменения спроса в процентном соотношении, эксперты РИА Новости проанализировали динамику среднедушевых среднемесячных потребительских трат на приобретение товаров, услуг и общественное питание, которые показывают, насколько изменился спрос в денежном выражении. Самыми спортивными российскими городами являются Нижний Новгород и Казань

Наилучшая ситуация в части абсолютных трат оказалась в Москве. Это единственный регион, где траты населения в январе-июле текущего года оказались более чем на 10 тысяч рублей в месяц выше, чем в аналогичный период 2020 года.

Также траты населения достаточно заметно выросли в Краснодарском крае, Московской области и в Санкт-Петербурге. Во всех этих регионах среднедушевые среднемесячные потребительские траты выросли в пределах 8,4-9,4 тысячи рублей. Также приростом спроса более чем на 5 тысяч рублей в месяц характеризовались еще семь регионов: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Магаданская область, Республика Адыгея, Брянская область, Ярославская область и Ростовская область.

В среднем же по стране ежемесячные траты населения на приобретение товаров, услуг и общественное питание, по оценкам РИА Новости, выросли на 4 тысячи рублей. При этом в 12 регионах прирост трат был менее 2 тысяч рублей в месяц.

По оценкам РИА Новости, в оставшейся части 2021 года динамика потребительского спроса будет положительной в сравнении с прошлым годом, однако темпы роста, скорее всего, будет постепенно сокращаться по причине исчерпания эффекта базы. Скорее всего, по итогам 2021 года потребительский спрос по России в целом вырастет на 6-7%, считают эксперты. ­

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