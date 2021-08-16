Лидером рейтинга по объему ввода жилья стал Краснодар, в конце списка – Мурманск и Магадан
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Больше всего жилья в пересчете на одного человека в 2020 году введено в строй в Краснодаре и Калининграде, в конце списка – Мурманск и Магадан, свидетельствует исследование РИА Новости.
МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА
В 2020 году, несмотря на все экономические проблемы, связанные с коронавирусом, в России было введено 82,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,2% больше показателя предыдущего года. При этом 47% от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России.
Для оценки темпов жилищного строительства в городах эксперты РИА Новости составили рейтинг городов России по вводу жилья. Города сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2020 году, в пересчете на одного жителя.
Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2020 году объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается в 90 раз и диапазон значений показателя в российских городах существенно шире, чем между российскими регионами.
ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА
Больше всего жилья, то есть более одного квадратного метра на человека, ввели в 12 городах России. Лидером по данному показателю стал Краснодар, где по итогам 2020 года на одного жителя введено 1,82 квадратного метра. Эксперты отмечают, что строительный бум наблюдается в городе уже многие годы и в последние пять лет здесь построено более 10 миллионов квадратных метров жилья, а в 2016-2018 годах показатель ввода жилья на одного человека превышал два квадратных метра.
На втором месте по объему ввода жилья – Калининград, где в пересчете на одного жителя его построено 1,37 квадратного метра. По итогам 2020 года в городе введено более 675 тысяч квадратных метров жилых площадей, что стало новым рекордом с 2016 года. В условиях закрытых границ наблюдается повышенный спрос на жилье в самом западном российском регионе и его столица не исключение.
По 1,34 квадратного метра жилья на жителя ввели в Севастополе и Ханты-Мансийске. В 2020 году в Севастополе введено 642 тысячи квадратных метров жилья, но из них более 400 тысяч квадратных метров, по словам губернатора города, "зарегистрированные индивидуальные жилые дома, которые были построены не в 2020 году".
Замыкает лидирующую пятерку Южно-Сахалинск, где в 2020 году ввели 1,24 квадратного метра жилья на одного жителя. По итогам прошедшего года в городе построено более 257 тысяч квадратных метров жилья и в планах городских властей наращивание темпов прироста жилого фонда. К 2024 году планируется ввести суммарно около одного миллиона квадратных метров жилья, треть из которого составит арендное и социальное жилье для переселенцев из аварийного фонда.
В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2020 году строители ввели в эксплуатацию 0,561 квадратного метра жилья, и в 43 российских городах этот показатель превышает общероссийский уровень.
По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах столицы: в Москве в 2020 году ввели 4,97 миллиона квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге – 3,37 миллиона. Следом за ними идет Краснодар, где было построено 1,87 миллиона жилых квадратных метров, Новосибирск, чей жилой фонд увеличился на 1,32 миллиона квадратных метра, Ростов-на-Дону (+1,29 миллиона квадратных метра), Екатеринбург (+1,28 миллиона квадратных метра) и Воронеж (+1,05 миллиона квадратных метра).
Эксперты отмечают, что во всех перечисленных городах на протяжении последних пяти лет сохраняются устойчивые объемы строительства, превышающие миллион квадратных метров введенного жилья в год.
В КОНЦЕ СПИСКА
В замыкающую рейтинг группу входят пять городов России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2020 году введено в Мурманске (0,02 квадратного метра), Магадане (0,04 квадратного метра), Комсомольске-на-Амуре (0,05 квадратного метра), Братске (0,06 квадратного метра) и Биробиджане (0,07 квадратного метра).
Еще в шести городах – Тольятти, Орске, Ангарске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Чите – в 2020 году введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека.
Меньше всего жилья в абсолютном выражении строится в городах Дальнего Востока, Севера и Сибири. Так, по итогам 2020 года в Магадане объем введенного жилья составил 4,1 тысячи квадратного метра, в Биробиджане и в Мурманске – по 5 тысяч квадратных метров. Еще в трех городах – Комсомольске-на-Амуре, Братске и Нарьян-Маре – объем ввода жилья не превысил 17 тысяч квадратных метров.
УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
Уровень обеспеченности жильем между городами отличается более чем в два раза.
В городах с высокими темпами жилищного строительства и уровень обеспеченности жильем высокий. По расчетам экспертов РИА Новости, по итогам 2020 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 26,9 квадратного метра на человека.
Почти во всех городах из первой десятки рейтинга по вводу жилья этот показатель выше, чем в среднем по стране. В последней десятке таких городов нет.
Уровень обеспеченности жильем существенно изменяется от города к городу, превышая двукратную разницу между максимумом и минимумом. Лидером по данному показателю стал Краснодар, где на каждого жителя приходится 38,7 квадратного метра, во Владикавказе – по 37 квадратных метров и в Калининграде – 33,3 квадратного метра.
Менее всего жильем обеспечены жители Кызыла (15,7 квадратного метра), Симферополя (16,6 квадратного метра), Махачкалы (18,2 квадратного метра) и Москвы (19,8 квадратного метра). Всего же в 37 российских городах показатель обеспеченности жильем превышает общероссийский уровень (26,9 квадратного метра на жителя), из которых в 14 городах на одного жителя приходится 30 и более квадратных метров.
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