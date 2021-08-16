МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Больше всего жилья в пересчете на одного человека в 2020 году введено в строй в Краснодаре и Калининграде, в конце списка – Мурманск и Магадан, свидетельствует исследование РИА Новости. Эксперты зафиксировали сокращение мирового авторынка

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА

В 2020 году, несмотря на все экономические проблемы, связанные с коронавирусом, в России было введено 82,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,2% больше показателя предыдущего года. При этом 47% от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России.

Для оценки темпов жилищного строительства в городах эксперты РИА Новости составили рейтинг городов России по вводу жилья. Города сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2020 году, в пересчете на одного жителя.

Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2020 году объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается в 90 раз и диапазон значений показателя в российских городах существенно шире, чем между российскими регионами.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

Больше всего жилья, то есть более одного квадратного метра на человека, ввели в 12 городах России. Лидером по данному показателю стал Краснодар, где по итогам 2020 года на одного жителя введено 1,82 квадратного метра. Эксперты отмечают, что строительный бум наблюдается в городе уже многие годы и в последние пять лет здесь построено более 10 миллионов квадратных метров жилья, а в 2016-2018 годах показатель ввода жилья на одного человека превышал два квадратных метра.

На втором месте по объему ввода жилья – Калининград, где в пересчете на одного жителя его построено 1,37 квадратного метра. По итогам 2020 года в городе введено более 675 тысяч квадратных метров жилых площадей, что стало новым рекордом с 2016 года. В условиях закрытых границ наблюдается повышенный спрос на жилье в самом западном российском регионе и его столица не исключение.

По 1,34 квадратного метра жилья на жителя ввели в Севастополе и Ханты-Мансийске. В 2020 году в Севастополе введено 642 тысячи квадратных метров жилья, но из них более 400 тысяч квадратных метров, по словам губернатора города, "зарегистрированные индивидуальные жилые дома, которые были построены не в 2020 году". Эксперты оценили возможность роста цен на вторичное жилье

Замыкает лидирующую пятерку Южно-Сахалинск, где в 2020 году ввели 1,24 квадратного метра жилья на одного жителя. По итогам прошедшего года в городе построено более 257 тысяч квадратных метров жилья и в планах городских властей наращивание темпов прироста жилого фонда. К 2024 году планируется ввести суммарно около одного миллиона квадратных метров жилья, треть из которого составит арендное и социальное жилье для переселенцев из аварийного фонда.

В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2020 году строители ввели в эксплуатацию 0,561 квадратного метра жилья, и в 43 российских городах этот показатель превышает общероссийский уровень.

По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах столицы: в Москве в 2020 году ввели 4,97 миллиона квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге – 3,37 миллиона. Следом за ними идет Краснодар, где было построено 1,87 миллиона жилых квадратных метров, Новосибирск, чей жилой фонд увеличился на 1,32 миллиона квадратных метра, Ростов-на-Дону (+1,29 миллиона квадратных метра), Екатеринбург (+1,28 миллиона квадратных метра) и Воронеж (+1,05 миллиона квадратных метра).

Эксперты отмечают, что во всех перечисленных городах на протяжении последних пяти лет сохраняются устойчивые объемы строительства, превышающие миллион квадратных метров введенного жилья в год.

В КОНЦЕ СПИСКА

В замыкающую рейтинг группу входят пять городов России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2020 году введено в Мурманске (0,02 квадратного метра), Магадане (0,04 квадратного метра), Комсомольске-на-Амуре (0,05 квадратного метра), Братске (0,06 квадратного метра) и Биробиджане (0,07 квадратного метра).

Еще в шести городах – Тольятти, Орске, Ангарске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Чите – в 2020 году введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека. Украинских экс-чиновников допросят по делу о российском газе

Меньше всего жилья в абсолютном выражении строится в городах Дальнего Востока, Севера и Сибири. Так, по итогам 2020 года в Магадане объем введенного жилья составил 4,1 тысячи квадратного метра, в Биробиджане и в Мурманске – по 5 тысяч квадратных метров. Еще в трех городах – Комсомольске-на-Амуре, Братске и Нарьян-Маре – объем ввода жилья не превысил 17 тысяч квадратных метров.

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

Уровень обеспеченности жильем между городами отличается более чем в два раза.

В городах с высокими темпами жилищного строительства и уровень обеспеченности жильем высокий. По расчетам экспертов РИА Новости, по итогам 2020 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 26,9 квадратного метра на человека. Обвиняющая "Газпром" Европа оказалась главной виновницей дорогого газа

Почти во всех городах из первой десятки рейтинга по вводу жилья этот показатель выше, чем в среднем по стране. В последней десятке таких городов нет.

Уровень обеспеченности жильем существенно изменяется от города к городу, превышая двукратную разницу между максимумом и минимумом. Лидером по данному показателю стал Краснодар, где на каждого жителя приходится 38,7 квадратного метра, во Владикавказе – по 37 квадратных метров и в Калининграде – 33,3 квадратного метра.

Менее всего жильем обеспечены жители Кызыла (15,7 квадратного метра), Симферополя (16,6 квадратного метра), Махачкалы (18,2 квадратного метра) и Москвы (19,8 квадратного метра). Всего же в 37 российских городах показатель обеспеченности жильем превышает общероссийский уровень (26,9 квадратного метра на жителя), из которых в 14 городах на одного жителя приходится 30 и более квадратных метров.

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