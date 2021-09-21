МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Производители занижают характеристики моделей электронной бытовой техники, однако цены на них становятся выше, рассказал URA.RU ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года

"На данный момент цены уже скорректированы вверх. Они выросли в этом году на 30%. Если говорить о дальнейшем росте, то вряд ли он возможен, но при этом мы видим, что ухудшаются характеристики модели, поэтому происходит скрытое удорожание", — объяснил специалист.

То есть, по его словам, если речь идет об электронике, покупатель приобретает модели, "которые становятся чуточку хуже, чем модели, которые были раньше".

Муртазин уточнил, что скрытое подорожание больше всего повлияло на телевизоры. "В 2020 году матрица у телевизоров была одного типа, а в 2021 году такая же модель при таком же позиционировании выросла в цене на 15-20%, но матрица более бюджетная, хуже. То есть, кажется, что это более новый телевизор, он стоит дороже, он должен быть лучше, но на самом деле он хуже по целому ряду параметров", — сказал он.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин объяснил, что производители вынуждены повышать цены на электронику. По его словам, пандемия в прошлом году сильно разрушила логистические цепочки и спровоцировала существенный рост на элементную базу, в первую очередь, на процессоры. "А сейчас, как говорится, чуть ли не в каждом чайнике стоит по отдельному процессору", — отметил эксперт.

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