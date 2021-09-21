МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Отпускные цены на икру в РФ снижаются на фоне хорошего вылова лососевых, реагировать на эту динамику постепенно начинают и розничные цены, заявили РИА Новости отраслевые эксперты. Россиянам рассказали, когда снизится цена на икру

"Путина на Камчатке уже закончилась. На Сахалине, где традиционно вылавливается кета, она еще продолжается: вылов из-за непогоды пока не очень большой, но в любом случае повлияет на снижение цены и на кету; возможно, не так сильно, так как вылов горбуши на Камчатке обычно существенно больше", — сказала директор по развитию компании "Рыбсеть" Полина Кирова.

Вылов лососевых на Дальнем Востоке относительно показателей 2019 и 2020 годов вырос: по данным Росрыболовства, к 13 сентября уже добыто более 511 тысяч тонн – на 12% выше показателя аналогичного нечетного 2019 года и в 1,9 раза больше 2020 года.

Объем добычи лососевых в этом году уже сейчас уверенно можно назвать вторым, после рекордного 2018 года, результатом за последние 20 лет, считает управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

"Как следствие, цены на икру уже начали постепенно снижаться — по сравнению с прошлым годом, когда был достаточной скромный вылов. Думаю, средний уровень цен, возможно, действительно будет ниже на 15-20%, чем год назад, но к значениям рекордного 2018 года не вернется", — считает Березнюк.

По словам Кировой, цены на икру на Дальнем Востоке, за исключением кижуча, на данный момент примерно сформировались: так, килограмм икры горбуши стоит от 3,5 тысячи рублей, кеты — от 4,4 тысячи рублей, нерки — от 3,6 тысячи рублей. "Икра кеты и нерки пока на более-менее стабильных уровнях: по нерке снижения цен уже не будет, по кете – ожидается в связи с незавершенной добычей на Сахалине", — добавила эксперт.

На столичных прилавках, по ее словам, цена на икру сегодня колеблется от 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей за килограмм, примерно на 15-20% дешевле, чем в прошлом году. "Это существенное понижение цены, в основном оно произошло за счет роста вылова горбуши, что транслируется и в цену икры", — сказала Кирова.

ПРЕДПОСЫЛКИ ЦЕНЫ И СПРОСА

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, в сентябре цена горбуши у рыбаков на Дальнем Востоке снизилась на 31,6%, до порядка 130 рублей за килограмм, а отпускная цена икры горбуши сейчас находится в пределах 2,8 тысячи рублей. В Центральном федеральном округе горбуша подешевела у производителей на 15%, до 180 рублей за килограмм, отпускные цены на икру горбуши снизились в годовом выражении на 5,5%, до около 3,4 тысячи рублей за килограмм. Глава Камчатки заверил, что дефицита красной икры в России не ожидается

"Наш анализ показывает, что отпускные цены на самую массовую красную рыбу — горбушу — начинают снижаться", — заметил глава ВАРПЭ. Но цены на красную рыбу в рознице, продолжил он, зависят не только от объём вылова: важна, например, разница между ценой рыбаков и розничной ценой, поскольку снижение вылова действует на отпускные цены почти втрое сильнее, чем рост добычи.

Кроме того, на розничные цены влияют логистические расходы, например, на фрахт рефрижераторов и стивидорные работы в портах, на хранение рыбопродукции и ее доставку по железной дороге. "Сейчас резко выросла стоимость транспортировки рыбы в рефконтейнерах — примерно 23 рубля за килограмм стоит доставка", — заметил Зверев, предположив, что в ближайшее время вырастет цена на стивидорные работы в портах и хранение там рыбы.

"Внутренний объем потребления красной икры составляет порядка 15-19 тысяч тонн ежегодно. Между тем,… можно говорить о тенденции на снижение этого объема", — говорит Березнюк. Производители в таких условиях достаточно активно ее экспортируют, стремясь заместить поставки в Китай, которые замедлились из-за ковидных ограничений, отгрузками в Японию и Южную Корею.

"Тем не менее, на внутреннем рынке все равно поддерживается определенный баланс спроса и предложения, поэтому цены будут ниже, так как сырья достаточно много, а сама ситуация с ценами находится под пристальным контролем подведомственных организаций", — напомнил он.

В свою очередь Кирова заметила, что розничная торговля видит преимущество меньшей фасовки, которая сейчас удобнее и доступнее для потребителя. Что касается форматов реализации, то рост объема онлайн-продаж по сравнению с допандемийными показателями составляет не более 10%, тогда как офлайн-трафик, по ее мнению, остается основным и уже более-менее вернулся к докризисным значениям.

"К Новому году икра может подорожать на 10-15% в рамках привычного предпраздничного спроса, но каких-то других заметных колебаний ее цены мы в этом году не ожидаем", — заключила собеседник агентства.

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