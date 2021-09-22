МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Торговые полки магазинов сегодня разукрашены разноцветными ценниками, предлагающими скидки, акции и распродажи. Можно ли доверять таким акциям и насколько они действительно позволяют сберечь средства семейного бюджета, рассказал "Прайм" глава Международной конфедерации общества потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Эксперт назвал опасность "охоты за скидками" в магазинах

"Все подобные акции с пересмотром цен и распродажами связаны только с одним — с падением покупательского спроса. В периоды, когда у людей становятся меньше денег, торговые сети идут на всевозможные ухищрения, чтобы привлечь к своим торговым полкам потребителей", — сообщил Янин.

Для этого изобретаются и применяются торговые "трюки", призванные создать у людей иллюзию, будто действительно им предоставляются возможности купить товар дешевле, чем он стоит на самом деле. Это, например, яркие ценники с перечеркнутыми цифрами, заявления о распродажах, призванные породить иллюзию уникальной возможности отовариться по заниженным ценам здесь и сейчас. Бывает, что экономят на составе продуктов — чтобы предоставить скидку, дорогие ингредиенты заменяют дешевыми.

Нередко производители уменьшают объем товара в упаковке. "К сожалению, у нас торговец не обязан информировать покупателя о цене товара в пересчете на один килограмм или один литр. В Евросоюзе, например, рядом с ценой за единицу товара обязательно проставлена цена за него же, но за единицу веса или объема. Там это законодательно закреплено. У нас, к сожалению, таких законов не принято. Мы обращались с инициативой к крупным продавцам, чтобы они открывали реальную цену товара, но, к сожалению, ни понимания, ни поддержки не нашли". — говорит Янин. Как магазины обводят вокруг пальца охотников за скидками

Другой прием связан с расстановкой товаров на полках в магазинах. Он применяется для того, чтобы люди не особо вникали, сколько, по какой цене и чего им предлагается приобрести. "Установлено, что человек в среднем тратит 10 секунд на то, чтобы принять решение бросить товар в свою корзину или нет", — поделился глава КонфОП. Поэтому то, что нужно продать, размещают на уровне глаз покупателя.

По мнению Янина, бороться с этим можно, но сложно. Лучше всего, отправляясь в магазин за покупками, составить список необходимых товаров и не отвлекаться на посторонние соблазны. "Когда видите предложение купить один товар по цене двух, не торопитесь. Сравните цены у конкурентов. Вполне возможно, что они предложат вам вариант намного дешевле", — заключил он.