МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. От анонсированного вице-премьером Маратом Хуснуллиным реформирование сферы ЖКХ теоретически можно ожидать снижения тарифов на некоторые виды коммунальных услуг — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал представитель инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский. Минстрой готовит новые меры по компенсации роста цен на стройматериалы

По его словам, это возможно, если в результате проведения таких реформ изменится в том числе и система заключения договоров в электронном виде с организациями, предоставляющими услуги, например, водоотведения, отопления, электроснабжения, и станет доступным механизм быстрой оплаты.

"Что касается каких-то других направлений, я думаю, что возможно увеличение тарифов, потому что будут сделаны капитальные вложения, и они должны будут как-то отбиваться. Поэтому все зависит от вида коммунальных услуг", – добавил эксперт.

Кроме того, по его мнению, после реформирования системы ЖКХ может улучшиться качество обслуживания населения — однако многое зависит от конкретного региона.

Он объяснил, что сейчас состояние ЖКХ сильно разнится от территории к территории, от города к городу — например, в Москве и Санкт-Петербурге уже достигнуты высокие результаты по реформированию ЖКХ, а в некоторых других регионах "дела оставляют желать лучшего".

"Поэтому после проведения всех тех мероприятий и инвестиций, о которых говорили, в разных местах это произойдет по-разному. Думаю, что, если брать Москву и Санкт-Петербург, улучшение будет на 15-30%. Если брать другие регионы, то улучшение будет в два-три раза", – сказал Андриевский.

Читайте также:

В Госдуме хотят увеличить количество льготников по ЖКХ