МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ планирует осенью 2021 года внести законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи, сообщили "Известиям" в комитете. Составлен рейтинг регионов по доле затрат семей на "коммуналку"

В 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15-21%, а в трех субъектах — менее 15%, к ним относятся обе столицы.

Расходы на оплату, превышающие планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Сейчас льготу получают примерно три миллиона семей, на это ежегодно уходит более 70 миллиардов рублей.

Проект предполагает поэтапный переход — с 2023 года снижение порога до 18% и с 2025 до — 15%. Депутат Госдумы седьмого созыва Илья Осипов оценил, что при снижении планки до 15% по всей стране дополнительно понадобится около 30 миллиардов рублей ежегодно. На этих условиях право на помощь получат еще более миллиона семей.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов объяснил, что выделение субсидий на оплату ЖКУ — это прерогатива регионов, но поскольку условия проживания в субъектах отличаются, они сами устанавливают стандарт стоимости услуг и нормативы площади для определения размера субсидий.

При этом, по его словам, выделять регионам деньги — не совсем правильно для бюджета, и разумнее будет предоставить полномочия субъектам принимать решения по субсидиям.

"Решение, как осуществить поэтапный переход, сейчас готовим. Это даст совокупную экономию 25 миллиардов рублей для жителей за счет понижения этого процента порога оплаты услуг ЖКХ", — рассказал Пахомов.

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