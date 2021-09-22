МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Траты россиян на покупку билетов в кино в прошлую субботу достигли максимума с начала пандемии, выяснили эксперты аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex — результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости. Покупателям объяснили, как магазины обманывают охотников за скидками

"Траты россиян на покупку билетов в кинотеатры в минувшую субботу, 18 сентября, достигли максимального значения с начала пандемии. Относительно среднего субботнего показателя за последние 6 недель траты в кинотеатрах 18 сентября выросли в два раза. В среднем просмотр фильма в кинотеатре в минувшую субботу обошелся россиянам в 714 рублей", — выяснили авторы исследования.

Средний чек в кинотеатрах 18 сентября превысил средний показатель по стране в четырех регионах, среди них Москва (904 рубля), Московская область (824 рубля), Краснодарский край (769 рублей) и Ростовская область (736 рублей). Повышенному спросу, по данным аналитиков, способствовали громкие кинопремьеры, а также осеннее похолодание.

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