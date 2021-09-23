МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "М.Видео" (головная компания группы "М.Видео-Эльдорадо", которая объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) одобрил проект по развитию финтех-направления и приобретения с этой целью 100% кредитной платформы "Директ Кредит", говорится в сообщении ритейлера. Mastercard покупает аналитическую компанию в сфере криптовалюты

"Сумма сделки может составить порядка 1,3 миллиарда рублей…. В компании работает более 3 тысяч сотрудников. ООО "Директ Кредит Центр" принадлежит публичному диверсифицированному инвестиционному холдингу SFI", — сообщает группа.

Ритейлер планирует дальнейшее развитие "Директ Кредита" как провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платежные инструменты для клиентов и партнеров. Прохождение всех необходимых корпоративных процедур и завершение сделки планируется до конца 2021 года.

"Среди финтех-проектов группы — совершенствование онлайн-сервисов кредитования физических и юридических лиц, запуск новых платёжных инструментов и кассовых решений, подписочных сервисов", — добавляется в релизе. ФАС разрешила девелоперу Level Group приобрести структуру "Росатома"

Компания отмечает, что кредитная платформа является крупнейшим кредитным брокером в России, занимая 25% рынка POS-кредитования. К платформе подключено более десятка банков и финансовых организаций, а в 2020 году через "Директ Кредит" было выдано около 2 миллионов займов на общую сумму 74,2 миллиарда рублей, 34% которых приходится на онлайн-кредиты.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец июня 2021 года группа объединяла 1 137 магазинов в России. Основным акционером ритейлера является Саид Гуцериев (порядка 50% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкой Media-Saturn-Holding (владелец сети магазинов Media Markt) принадлежит 15% "М.Видео-Эльдорадо", free float составляет 24%.