МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Минтранс в разработанном им законопроекте "О такси" предлагает допускать самозанятых таксистов к работе только при заключении договора с агрегатором вызова такси, пишут "Известия" со ссылкой на портал проектов нормативно-правовых актов, где опубликован документ.

"Физическое лицо вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси при условии заключения <…> договора со службой заказа легкового такси, которая осуществляет деятельность <…> с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет", — приводит издание фрагмент текста законопроекта. Под физическими лицами подразумеваются граждане со статусом самозанятости.

Кроме того, документ обязывает самозанятых водителей такси проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры и проводить предрейсовый или предсменный техосмотр автомобиля.

В законопроекте отмечается, что в случае, если у водителя отсутствует разрешение на перевозку, ответственность за причиненный пассажиру вред в процессе перевозки будет нести сервис заказа такси, пишет издание.