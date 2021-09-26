МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. На сегодняшний день у автолюбителей есть множество вариантов: не обязательно покупать автомобиль, можно пользоваться каршерингом, подписаться на автомобиль или же взять машину в лизинг. Эксперты рассказали "Российской газете" о плюсах и минусах этих вариантов. Как изменятся правила дорожного движения

Один из самых очевидных способов получить авто в пользование — это его купить. Однако за своим авто нужно следить: проводить регулярно техобслуживание, менять шины в зависимости от сезона, платить транспортный налог.

По мнению автообозревателя "Вести FM" Игоря Моржаретто, не имеет смысл заводить свой автомобиль, если вы будете редко им пользоваться — для таких целей подойдет каршеринг. Одними из главных преимуществ этой формы мобильности, отмечает генеральный директор АВТОDOM Подписка Максима Шишко, являются гибкая тарификация и бесплатная городская парковка. Однако этой услугой можно пользоваться только для перемещений на короткие расстояния (на работу, на встречу).

Для долгосрочной аренды подойдет такой сервис, как подписка. Водитель получает авто, но не является его собственником и не занимается вопросами обслуживания машины. Сервис "Подписка" — максимально близкая альтернатива собственности, при этом отсутствует первоначальный платеж, как при лизинге или кредите, говорит Максим Шишко, а ежемесячный платеж зачастую выглядит вполне комфортным.

Как считает Игорь Моржаретто, автомобиль стоит покупать, если он нужен надолго и регулярно и если планируется на нем путешествовать. Здесь эксперт рекомендует обратить внимание на вариант взять его в финансовый лизинг с последующим выкупом. Это очень интересный продукт: выплачивать стоимость автомобиля можно уже в процессе его эксплуатации.