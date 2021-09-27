МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Именно владельцы дорогих машин чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы. Биржевая цена бензина Аи-95 в России снизилась

"Говорят, по-настоящему успешные люди ничего никому не доказывают. Тем более — на дороге. Но чаще всего ПДД в Москве нарушают именно владельцы дорогих машин. В среднем одна московская Lamborghini получает чуть меньше 11 штрафов, а каждый Rolls-Royce собирает по 8,7 штрафов", — говорится в сообщении.

В антирейтинге в пятерку нарушителей после водителей Lamborghini и Rolls-Royce также входят владельцы Bentley, Ferrari, Genesis.